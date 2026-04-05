Путин их совсем не боится, – Трамп в очередной раз "наехал" на НАТО
Дональд Трамп в очередной раз набросился на союзников по НАТО. Президент США заявил, что российский диктатор не испытывает перед ними страха.
Американский лидер продолжает разрушать западную модель безопасности, выражая недовольство НАТО. Так, президент США указал на беспомощность своих союзников. Об этом пишет Clash Report.
Смотрите также Это раздражает Трампа, полковник Британии сказал, какой козырь сейчас в руках Зеленского
Как Трамп упрекнул союзников по НАТО?
Трамп заявил, что его партнеры по НАТО только выглядят сильными. На самом деле это не так. По словам политика, они даже не способны напугать главу Кремля.
Они (НАТО – 24 Канал) – это бумажный тигр. У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится,
– сказал Трамп об Альянсе.
Справка. Бумажный тигр – это идиома, которая означает что-то или кого-то, кто кажется угрожающим или сильным, но на самом деле слаб и не имеет реальной силы.
Напомним, что ранее президент США критиковал союзников по НАТО из-за того, что те отказались помочь ему в войне против Ирана. Политик называл партнеров "трусами".
Трамп предупреждал, что НАТО может ожидать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив.
Что известно об обострении отношений между НАТО и США?
- Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа союзников поддержать военные действия против Ирана.
- Республиканцы подвергли критике заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО. Сенаторы заявили, что это может навредить безопасности США и сыграть в пользу России и Китая. Они отметили, что НАТО является важным союзником Америки, который поддерживал ее после терактов 11 сентября и в войнах в Афганистане и Ираке.
- Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял угрозы Дональда Трампа по поводу возможного выхода США из НАТО. Он считает, что американская политическая система не позволит реализовать такой шаг, в частности из-за необходимости поддержки Конгресса. По словам Медведева, такие заявления больше похожи на "политическое шоу". В то же время он предположил, что США могут не выйти из НАТО полностью, но уменьшить свое военное присутствие или поддержку союзников.