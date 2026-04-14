"Неприемлемо": Мелони резко раскритиковала Трампа за слова о Папе
Об этом пишет CNN.
Что сказала Мелони о высказываниях Трампа?
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с резкой критикой заявлений президента США Дональда Трампа относительно Папы Римского Льва XIV.
По словам Мелони, высказывания американского лидера являются "неприемлемыми", ведь Папа как глава Католической церкви закономерно призывает к миру и выступает против любых войн.
Ранее Трамп раскритиковал позицию понтифика относительно конфликта с Ираном, заявив, что тот якобы негативно влияет на внешнюю политику. Также он выразил несогласие с подходом Папы к вопросам ядерного оружия и безопасности.
В ответ Папа Римский заявил, что не намерен вступать в публичный спор с Трампом. В то же время он подчеркнул, что не откажется от своей позиции, которая базируется на необходимости мира и диалога.
Последние заявления Трампа относительно войны в Иране
Американский лидер Дональд Трамп не исключает возможности окончательно сокрушить все иранские суда в Ормузском проливе. Известно, что США уже ввели ограничения на морской доступ к иранским портам и зонам, охватывающих Персидский, Оманский заливы и Аравийское море.
Америка и Иран продолжают мирные переговоры для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, однако неизвестно, встретятся ли делегации лично. Президент Трамп сообщил, что главным препятствием остается ядерный вопрос, поэтому США настаивают на возвращении обогащенного урана из Ирана.
Трамп заявил, что в долгосрочной перспективе цены на нефть и газ могут снизиться после стабилизации глобальной ситуации. Несмотря на все угрозы, он заметил, что применение ядерного оружия может привести к обвалу мировых рынков и дестабилизировать инвесторские ожидания.