"Неприемлемо": Мелони резко раскритиковала Трампа за слова о Папе

Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала высказывания Дональда Трампа в отношении Папы Римского, назвав их неприемлемыми. Сам понтифик воздержался от эскалации, но заявил, что не откажется от позиции мира.

Мелони отметила, что Папа должен призывать к миру, а не к войне. Об этом пишет CNN.

Смотрите также "Не Иисус, а врач": Трамп прокомментировал ИИ фото, где он изображен в образе Христа

Что сказала Мелони о высказываниях Трампа?

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с резкой критикой заявлений президента США Дональда Трампа относительно Папы Римского Льва XIV.

По словам Мелони, высказывания американского лидера являются "неприемлемыми", ведь Папа как глава Католической церкви закономерно призывает к миру и выступает против любых войн.

Ранее Трамп раскритиковал позицию понтифика относительно конфликта с Ираном, заявив, что тот якобы негативно влияет на внешнюю политику. Также он выразил несогласие с подходом Папы к вопросам ядерного оружия и безопасности.

В ответ Папа Римский заявил, что не намерен вступать в публичный спор с Трампом. В то же время он подчеркнул, что не откажется от своей позиции, которая базируется на необходимости мира и диалога.

Последние заявления Трампа относительно войны в Иране