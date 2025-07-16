Говорил о Путине и НАТО: Трамп разбудил журналиста среди ночи, чтобы дать интервью

Президент США Дональд Трамп разбудил звонком журналиста BBC, чтобы дать неожиданное ночное интервью. Во время разговора американский лидер заявил о разочаровании Владимиром Путиным.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Смотрите также Трамп сам звонил Мерцу, чтобы предложить предоставить Украине больше Patriot, – WSJ

Что известно о звонке Трампа журналисту?

Корреспондента издания BBC Гэри О'Донохью хотел поговорить с американским, поскольку это была годовщина покушения на тогда еще кандидата в президенты США, но Трамп значительно опоздал со звонком.

Признаюсь честно: до момента, когда раздался звонок из Белого дома, я спал. В воскресенье вечером (13 июля – 24 Канал) мне сообщили, что до звонка остались считанные минуты, и мы с коллегами приготовились к записи, но никто не позвонил,

– поделился О'Донохью.

Однако внезапно ему позвонили, оказалось, что это был пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая заявила, что Трамп ожидает разговора.

В ходе разговора О'Донохью смог переговорить с президентом США на несколько тем. В частности они разговаривали о Путине и НАТО.

Что Трамп сказал о Путине?

Журналист поинтересовался у Трампа, доверяет ли он Путину. На что американский лидер ответил, что "почти никому не доверяет".

Также во время разговора президент США выразил глубокое разочарование Путиным. В издании отмечают, что ранее Трамп обещал прекратить войну сразу же после избрания президентом, но реальность оказалась значительно сложнее – вероятно, это озадачило американского лидера.

Четыре раза я был уверен, что мы обо всем договорились – а потом возвращался домой и видел, что в Киеве снова обстреляли какой-то дом престарелых или что-то вроде этого. Я говорю: "Что это, черт возьми, вообще было?",

– заявил Трамп.

Однако президент США не стал сжигать все мосты с главой Кремля. По словам Трампа, он все еще верит в то, что с Путиным можно договориться.

"Я разочарован, но я еще не поставил на нем крест. Но разочарован", – резюмировал президент США.

Как Трамп прокомментировал деятельность НАТО?

Трамп заявил, что ему удалось значительно изменить НАТО и он больше не считает Альянс "устаревшим". Президент США в частности радуется, что ему наконец удалось заставить членов Альянса тратить 5% от ВВП на оборонные нужды.

Он также положительно оценил свою встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Один из главных моментов – теперь США начнут продавать оружие партнерам по Альянсу, которое в дальнейшем будет поступать в Украину для усиления ее обороноспособности в войне с Россией.

Это было очень несправедливо, потому что Соединенные Штаты платили почти 100%, но теперь там сами платят по счетам – и думаю, так значительно лучше ... Мы очень изменили НАТО,

– подчеркнул он.

Кроме того, Трамп неожиданно заявил, что уважает британского премьер-министра Кира Стармера. Он также отметил, что вполне спокойно относится к тому, что не пользуется любовью в Великобритании.

"Ваш премьер-министр мне очень нравится, хоть он и либерал", – отметил Трамп.