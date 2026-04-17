Раздражает даже союзников: в Европе считают Трампа абсолютно токсичным "бременем"

Американский президент Дональд Трамп стал настолько политически токсичным по отношению к Европе, что даже его ближайшие идеологические союзники на континенте все чаще считают его обузой.

Об этом пишет Politico.

Как в Европе воспринимают Трампа?

Издание, ссылаясь на источники, сообщает, что лидер ультраправых во Франции Марин Ле Пен сообщила коллегам о необходимости дистанцироваться от Дональда Трампа, который еще в прошлом году активно поддержал ее.

Справочно. В апреле 2025 года президент США поддержал чиновницу после запрета французского суда, которая ограничивала ее возможность баллотироваться на выборах 2027 года и назначил заключение за растрату средств Европарламента.

Отмечается, что европейские правые популисты начали отдаляться от американского президента еще до сокрушительного поражения венгерского премьер-министра Виктора Орбана на недавних парламентских выборах.

Незадолго до этого Дональд Трамп поддержал его и отправил вице-президента Джей Ди Венса для помощи перед выборами. Это вместе с войной в Иране и конфликтом с Папой Римским разочаровало союзников.

Законодатель от ультраправой партии AfD Торбен Брага считает, что хотя некоторые видят преимущества в сохранении связей с Трампом, однако в "конкретном контексте выборов это не очень перспективный подход".

Как будут действовать бывшие сторонники Трампа?

Нападки американского президента на Папу Льва стали переломным моментом для итальянской премьеры Джорджии Мелони. Впрочем, это было политической необходимостью для нее, учитывая ее католическую базу поддержки.

В то же время партия Марин Ле Пен во Франции, чтобы занять лучшую позицию для победы на президентских выборах в следующем году, вероятно, будет пытаться избежать вида близости к администрации Трампа.

Тесные связи с Вашингтоном могут быть препятствием и быть неправильно истолкованными. Нам нравятся наши друзья в Вашингтоне, но мы не хотим, чтобы они нам говорили, что делать,

– говорит один из сторонников Ле Пен.

Аналогичную позицию, согласно обнародованной информации, может занять "Альтернатива для Германии", депутаты которой сейчас готовятся к важным региональным выборам, которые запланированы на сентябрь 2026 года.

Как Трамп вредит своему положению?