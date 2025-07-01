"Придется вернуться домой в ЮАР": Трамп резко ответил Маску после критики
- Трамп резко ответил Маску после того, как бизнесмен раскритиковал республиканский законопроект, заявив, что компания Маска зависит от государственных субсидий.
- Конфликт между Трампом и Маском возник из-за законопроекта, который, по оценкам, может увеличить дефицит бюджета США на 3,3 триллиона долларов.
После критики со стороны Илона Маска относительно правительственного законопроекта, президент США Дональд Трамп жестко ответил бизнесмену. Американский лидер намекнул, что без государственных субсидий миллиардеру пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в ЮАР.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
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Как Трамп раскритиковал Маска
Трамп намекнул, что компания Маска не смогла бы существовать без государственной поддержки.
Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории, с огромным отрывом, и без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы сворачивать бизнес и возвращаться домой в Южную Африку,
– заявил Трамп.
Президент с иронией добавил, что в таком случае не было бы "никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей", а страна могла бы "сэкономить огромное состояние". Также Трамп в своей заметке упомянул о DOGE.
"Возможно, стоит поручить DOGE внимательно присмотреться к этому", – отметил американский лидер.
Что предшествовало
Конфликт между Трампом и Маском возник после того, как бизнесмен резко раскритиковал республиканский законопроект о налогах и расходах. Миллиардер назвал этот документ "долговым рабством", указав на его возможное влияние на рост госдолга США.
Согласно оценке Бюджетного управления Конгресса, новый законопроект Сената может привести к росту дефицита бюджета почти на 3,3 триллиона долларов в течение следующих десяти лет. Несмотря на это, в Республиканской партии неофициально называют этот законопроект как "большой и прекрасный".
На этом фоне Трамп и Маск уже обменивались резкими заявлениями. Президент назвал бизнесмена "сумасшедшим", а Маск в ответ обвинил американского лидера в неблагодарности, напомнив о своей финансовой поддержке во время избирательной кампании 2016 года.
Позже Трамп пригрозил сократить государственное финансирование для компаний Маска. В ответ, 11 июня, предприниматель несколько смягчил свой тон, признав, что ранее "преувеличил" свои эмоции.
К слову, Маск также заявил, что создаст собственную партию "America Party". По его словам, это произойдет в случае принятия республиканского законопроекта.