На Мелони уже давят: Трамп и Рютте требуют, чтобы Италия присоединилась к программе PURL, – СМИ
- Дональд Трамп и Марк Рютте давят на Мелони, чтобы присоединить Италию к программе PURL.
- Джорджия Мелони опасается внутриполитических проблем из-за возможного присоединения.
Американский президент Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте хотят, чтобы Италия присоединилась к программе PURL, которая предусматривает закупку оружия для Украины союзниками.
Для этого они давят на госпожу премьер-министра страны Джорджию Мелони. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa.
Как Трамп и Рютте давят на Мелони?
США и НАТО стремятся, чтобы Италия присоединилась к их совместной инициативе, направленной на поставку необходимого вооружения Украине. Даже сам Дональд Трамп обращался с просьбой, чтобы Рим присоединился к механизму.
Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление, и, как сообщается, сам Трамп просил премьер-министра приложить усилия,
– говорится в статье.
По данным издания, больше всего на этом настаивал Марк Рютте, поскольку он понимает, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку вооружения для Украины и сплотить НАТО.
В свою очередь Мелони опасается возникновения внутриполитических проблем. Недавно правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".
В то же время в "Движении пяти звезд" заявили, что сенатор Бруно Мартон, лидер группы в Комитете по обороне, направит министру обороны запрос, чтобы узнать, планирует ли Италия присоединиться к PURL, и где найдет необходимые ресурсы.
Помощь Украине в рамках PURL
Недавно, по данным Bloomberg, министр обороны Италии Гидо Крозетто во время крайней встречи руководителей оборонных ведомств стран-членов НАТО объявил о готовности его государства присоединиться к PURL.
Politico сообщало, что в НАТО растет давление в отношении членов Альянса, которые до сих пор не присоединились к инициативе PURL Сейчас 20 союзников подтвердили свое участие в этом, но некоторые до сих пор не присоединились.
В конце сентября в рамках программы, по словам Ермака, шесть стран НАТО предоставили оборонную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов, в частности Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада.