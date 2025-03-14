"Слишком тесно связан с Россией": что американцы думают о Трампе

Более половины американцев убеждены, что президент США Дональд Трамп "слишком тесно связан с Россией". Вероятно, такое мнение возникло вследствие того, что он радикально меняет внешнюю политику Соединенных Штатов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которое провело агентство Reuters совместно с Ipsos, передает 24 Канал.

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Как американцы относятся к Трампу

Согласно данным опроса, 56% американцев, включая 89% демократов и 27% республиканцев, считают, что Трамп слишком близок с Россией. Зато 40% граждан США не согласны с этим, а еще 4% не ответили на вопрос.

В то же время, как сообщает Reuters, многие американцы поддерживают позицию Трампа по оказанию помощи Украине. В частности, 44% опрошенных положительно отозвались о плане президента США "привязать" военную помощь Украине к получению доли украинских редкоземельных металлов.

Такую идею поддержали две трети республиканцев и каждый пятый демократ. Добавим, что рейтинг Трампа стабильно держится на уровне 44% в течение последних нескольких недель.

Стоит заметить, что опрос проводили по всей территории Соединенных Штатов среди 1422 взрослых американцев. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.