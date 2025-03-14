Сообщает 24 Канал со ссылкой на Майка Волца в эфире Fox News.
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Когда Трамп примет дальнейшие шаги по войне в Украине
По словам Волца, администрация Трампа имеет "ограниченный оптимизм" после встречи с украинской делегацией в Джидде и заявлений Владимира Путина относительно его условий завершения боевых действий в Украине.
Советник президента США отметил, что американский лидер примет дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине после того, как Виткофф ознакомит его с результатами переговоров в Москве.
Я разговаривал со своим коллегой, спецпосланником Уиткоффом, который побывал там (в Москве – 24 Канал), и он везет нам оценки, согласно которым президент Трамп примет решение о дальнейших шагах,
– заявил Волц.
Он также добавил, что свои требования имеют обе стороны, но им придется пойти на какие-то компромиссы.