Войны в Украине не было бы, если бы Россию не исключили из G8, – Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что исключение России из "Группы восьми" в 2014 году было "большой ошибкой". По его мнению, если бы этого не произошло, то в Украине не было бы войны.

Об этом он заявил журналистам в понедельник по прибытии на саммит G7 в Канаде, информирует 24 Канал.

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Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было "ошибкой"

Трамп напомнил присутствующим, что "когда-то G7 была G8". Он заявил, что исключение России из G8 было, по его мнению, ошибкой.

Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в G8. И я бы сказал, что это была ошибка. Иначе у нас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8,

– сказал Трамп.

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Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после того как она осуществила незаконную аннексию Крыма и начала войну на Востоке Украины. С того момента G8 функционирует как G7 без участия страны-агрессора России.