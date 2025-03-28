"Повсюду корабли Китая и России": Трамп заявил, что США должны иметь Гренландию для "мирового мира"
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна быть под контролем США для международной безопасности, указывая на угрозу со стороны России и Китая.
- Трамп отметил важность Гренландии для глобальной безопасности, отметив, что США не полагаются на Данию или другие страны для решения этой ситуации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США для международной безопасности, и заявил, что надеется на понимание соответствующей позиции.
Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в пятницу, 28 марта, в Белом доме, передает 24 Канал. В то же время американский президент указал на угрозу со стороны России и Китая.
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Зачем Трампу Гренландия
Дональд Трамп в комментарии СМИ сказал, что США надеются на понимание соответствующей позиции Вашингтона по Гренландии, в частности со стороны Дании и ЕС, Впрочем, по его словам, "если они этого не поймут", то США "придется им это объяснить".
"Вы думаете, что мы можем обойтись без этого (Гренландии – 24 Канал)? Мы не можем. Нам нужна Гренландия. Для международной безопасности очень важно, чтобы у нас была Гренландия", – подчеркнул американский президент в разговоре с журналистами.
Объясняя подобные мотивы США, он отметил, что возле Гренландии "повсюду китайские и российские корабли".
Мы не полагаемся на Данию или кого-либо другого, чтобы решить эту ситуацию. И мы не говорим о мире для Соединенных Штатов. Мы говорим о мире во всем мире. Мы говорим о международной безопасности,
– заявил Дональд Трамп.
Напомним, ранее президент США признал, что не уверен, поддерживают ли сами гренландцы вхождение своего острова в состав США, однако его это не останавливает. Он считает, что их нужно убедить, чтобы иметь эту землю для защиты его страны.