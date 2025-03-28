"Повсюду корабли Китая и России": Трамп заявил, что США должны иметь Гренландию для "мирового мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна перейти под контроль США для международной безопасности, и заявил, что надеется на понимание соответствующей позиции.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в пятницу, 28 марта, в Белом доме, передает 24 Канал. В то же время американский президент указал на угрозу со стороны России и Китая.

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Зачем Трампу Гренландия

Дональд Трамп в комментарии СМИ сказал, что США надеются на понимание соответствующей позиции Вашингтона по Гренландии, в частности со стороны Дании и ЕС, Впрочем, по его словам, "если они этого не поймут", то США "придется им это объяснить".

"Вы думаете, что мы можем обойтись без этого (Гренландии – 24 Канал)? Мы не можем. Нам нужна Гренландия. Для международной безопасности очень важно, чтобы у нас была Гренландия", – подчеркнул американский президент в разговоре с журналистами.

Объясняя подобные мотивы США, он отметил, что возле Гренландии "повсюду китайские и российские корабли".

Мы не полагаемся на Данию или кого-либо другого, чтобы решить эту ситуацию. И мы не говорим о мире для Соединенных Штатов. Мы говорим о мире во всем мире. Мы говорим о международной безопасности,

– заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США признал, что не уверен, поддерживают ли сами гренландцы вхождение своего острова в состав США, однако его это не останавливает. Он считает, что их нужно убедить, чтобы иметь эту землю для защиты его страны.