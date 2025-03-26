США должны иметь Гренландию, Трамп

Дональд Трамп известен своими заявлениями относительно Гренландии. Он неоднократно заявлял о своих территориальных претензиях.

Американский президент Дональд Трамп считает, что США "должны иметь" Гренландию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст Винса Кольянезе.

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Что сказал Трамп

На просьбу прокомментировать цель предстоящего визита вице-президента и второй леди США в Гренландию Трамп объяснил, что это необходимо, чтобы дать понять, что Гренландия нужна США для международной безопасности.

Она нам нужна, мы должны ее иметь. И это остров, который – с точки зрения обороны и даже наступательных действий – является чем-то, что нам нужно, особенно в таком мире, каким он есть сейчас,

– отметил президент США.

Также Трамп сказал, что ему "неприятно" об этом говорить, однако остров "придется" иметь.

В то же время Трамп признал, что не уверен, поддерживают ли сами гренландцы вхождение своего острова в состав США, однако его это не останавливает. Он считает, что их нужно убедить, чтобы иметь эту землю, потому что без нее невозможно должным образом защитить большую часть самой Гренландии, а не только Соединенные Штаты.