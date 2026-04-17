"Гибнут люди": Трамп хочет, чтобы Украина и Россия "нашли общий язык" пока США сосредоточены на Иране
Американский президент Дональд Трамп в контексте вопроса об Украине признал, что сейчас США сосредоточены на Иране и выразил надежду, что украинская и российская стороны в ближайшее время найдут общий язык.
Об этом он сообщил, общаясь с журналистами, передает Forbes Breaking News.
Смотрите также США продлили запрет для России швартоваться в их водах: какой угрозой это объясняют
Что Трамп сказал об Украине?
Дональд Трамп сообщил. что США сейчас сосредоточены на Иране, в частности, на заключении соглашения с Тегераном, которая будет предусматривать отказ страны от ядерной программы. По его словам, фондовый рынок в хорошем состоянии.
Американский президент заверил, что цены на нефть продолжают падать, и, по его мнению, это является позитивным сигналом. Также он о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана.
Президент США считает, что обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и террористическую организацию "Хезболла". В то же время на вопрос относительно Украины и мирных переговоров ничего конкретного он не сказал.
Украина движется вперед. Честно говоря, хотелось бы, чтобы они нашли общий язык. В Украине погибает много людей. Посмотрим, что будет. Там происходят события. Сейчас мы так сосредоточены на Иране,
– сказал он.
Справочно. Крайние трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией были еще 17 – 18 февраля в Женеве, незадолго до начала военной операции против Ирана. До этого подобные встречи проводили в Абу-Даби.
Какова ситуация с переговорами сейчас?
Сейчас российские власти игнорируют неудачу весенне-летней наступательной кампании, заявляя о значительных успехах. Представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это позволяет изменить подход к возможным мирным переговорам.
На днях украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев вскоре прибудут специальный представитель Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, хотя точная дата их визита пока неизвестна.
К слову, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что российский диктатор Владимир Путин рассматривает несколько сценариев, что делать дальше с войной в Украине.