Президент США Дональд Трамп негативно высказался о российском диктаторе Владимире Путине, отметив последствия его действий в Украине.

Свое мнение он высказал в рамках совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский поделился первыми впечатлениями от встречи с Трампом

Что сказал Трамп о Путине?

Американский президент в комментарии журналистам признался, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его хороших личных отношений с Владимиром Путиным, однако все произошло иначе.

Мои отношения с Путиным ничего не значили... Россия убивает 7000 человек в неделю ни за что. Очень печальная ситуация,

– заявил Дональд Трамп.

Взаимоотношения Трампа и Путина