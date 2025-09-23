Укр Рус
Геополитика Америка Мои отношения с Путиным ничего не значили, Трамп
23 сентября, 23:17
2

Мои отношения с Путиным ничего не значили, – Трамп

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Трамп заявил, что его отношения с Путиным ничего не значили, комментируя ситуацию в Украине.
  • Трамп отметил, что Россия убивает 7000 человек в неделю, называя это очень печальной ситуацией.

Президент США Дональд Трамп негативно высказался о российском диктаторе Владимире Путине, отметив последствия его действий в Украине.

Свое мнение он высказал в рамках совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября, сообщает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Путине?

Американский президент в комментарии журналистам признался, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его хороших личных отношений с Владимиром Путиным, однако все произошло иначе.

Мои отношения с Путиным ничего не значили... Россия убивает 7000 человек в неделю ни за что. Очень печальная ситуация, 
– заявил Дональд Трамп.

Взаимоотношения Трампа и Путина

  • Во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, американский лидер снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, доверяет ли он Владимиру Путину. На этот раз Дональд Трамп заявил о дедлайне в месяц.

  • В то же время украинский президент сообщил, что диктатор сообщал президенту США о недостоверной информации, в частности о фронте. Сейчас Дональд Трамп начал все же больше доверять Зеленскому.

  • Напомним, на днях Трамп снова заявил, что разочарован Путиным, который проигрывает. Он добавил, что США увеличили добычу нефти и снижают цены, надеясь ускорить окончание войны России против Украины.