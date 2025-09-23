Мої стосунки з Путіним нічого не означали, – Трамп
- Трамп заявив, що його відносини з Путіним нічого не значили, коментуючи ситуацію в Україні.
- Трамп зазначив, що Росія вбиває 7000 людей на тиждень, називаючи це дуже сумною ситуацією.
Президент США Дональд Трамп негативно висловився про російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши на наслідках його дій в Україні.
Свою думку він висловив у рамках спільної пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Зеленський поділився першими враженнями від зустрічі з Трампом
Що сказав Трамп про Путіна?
Американський президент у коментарі журналістам зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його хороші особисті взаємини з Володимиром Путіним, проте усе сталося інакше.
Мої відносини з Путіним нічого не означали… Росія вбиває 7000 людей на тиждень ні за що. Дуже сумна ситуація,
– заявив Дональд Трамп.
Взаємини Трампа і Путіна
Під час пресконференції з Володимиром Зеленським, американський лідер знову заявив, що йому потрібен час, щоб відповісти, чи довіряє він Володимиру Путіну. Цього разу Дональд Трамп заявив про дедлайн в місяць.
Водночас український президент повідомив, що диктатор повідомляв президента США про недостовірну інформацію, зокрема про фронт. Зараз Дональд Трамп почав все ж більше довіряти Зеленському.
Нагадаємо, днями Трамп знову заявив, що розчарований Путіним, який програє. Він додав, що США збільшили видобуток нафти та знижують ціни, сподіваючись пришвидшити закінчення війни Росії проти України.