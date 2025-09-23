Президент США Дональд Трамп негативно висловився про російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши на наслідках його дій в Україні.

Свою думку він висловив у рамках спільної пресконференції з французьким лідером Еммануелем Макроном на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Зеленський поділився першими враженнями від зустрічі з Трампом

Що сказав Трамп про Путіна?

Американський президент у коментарі журналістам зізнався, що був переконаний у швидкому закінченні війни в Україні через його хороші особисті взаємини з Володимиром Путіним, проте усе сталося інакше.

Мої відносини з Путіним нічого не означали… Росія вбиває 7000 людей на тиждень ні за що. Дуже сумна ситуація,

– заявив Дональд Трамп.

Взаємини Трампа і Путіна