Чарли Кирк имел хорошие перспективы стать президентом, – Трамп
- Трамп во время визита в Великобританию вспомнил об убитом Чарли Кирка, заявив, что тот имел хорошие перспективы стать президентом.
- Трамп выразил соболезнования семье Кирка и подчеркнул важность единства США и Великобритании в защите мира и свободы.
Во время своего визита в Великобританию, Трамп вспомнил о недавно убитом Чарли Кирка. Американский глава сказал, что он имел хорошие перспективы, чтобы стать президентом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Трампа и Стармера.
Что сказал Трамп о Чарли Кирко?
Трамп заявил, что США и Великобритания "стоят бок о бок ради ценностей англоязычного мира" и выразил уверенность, что так будет продолжаться и в дальнейшем.
После этого он вспомнил Кирка, который был убит, потому что "говорил, что думает".
На прошлой неделе Чарли Кирк был убит за то, что он просто говорил то, что он думает. Я ему сказал:, "Чарли, у тебя есть все перспективы стать хорошим президентом., Я никогда не видел никого, кто так хорошо относился к молодежи." И они так же хорошо относились к нему. И его убили,
– сказал американский президент.
Он выразил соболезнования семье убитого политика и добавил, что "никогда не видел никого подобного ему".
"Но наши нации смогут защищать мир и свободу по обе стороны Атлантического океана, которые будут объединять британцев и американцев всех времен. Мы имеем отношения, как которые не имеют любые другие нации, и мы всегда будем объединены, мы всегда будем стоять вместе", – добавил Трамп.
Что известно о визите Трампа в Великобританию?
Исторический визит Трампа в Великобританию начался 16 сентября. При этом в стране прошли протесты против его приезда.
В рамках визита Трамп встретился со Стармером. Они подписали соглашение о технологическом процветании США и Великобритании.
Позже политики пообщались с журналистами. Во время этой встречи Трамп заявил, что Путин его "действительно подвел" и считает войну в Украине более сложной для окончания из-за отношений с главой Кремля. А также добавил, что чувствует себя обязанным завершить войну в Украине, отметив, что ее можно было бы избежать. Трамп также выразил надежду на "хорошие новости" вскоре.