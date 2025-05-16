Трамп сказал, когда встретится с Путиным
- Дональд Трамп высказался, когда встретится с Путиным.
- Трамп возвращается в США из-за рождения одиннадцатого внука и не посетит Турцию для переговоров, как планировалось ранее.
Дональд Трамп высказался относительно сроков своей встречи с Путиным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report и Rapid Response.
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Когда Трамп встретится с Путиным
Он не назвал конкретных сроков. Но сказал: "Мы собираемся это сделать. Мы должны это сделать".
Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать,
– сказал Трамп.
Он добавил, что мог бы сделать это быстрее, но возвращается в США, потому что родился его одиннадцатый внук. Также президент Америки верит в то, что "мир скоро станет безопаснее" – о чем говорил уже не раз.
"Я собирался. Я бы даже ушел отсюда и поехал, но хочу увидеть своего прекрасного внука. И мы это сделаем. Но я скажу вам, что мир сейчас намного безопаснее, и я думаю, что за две-три недели мы сможем сделать его намного, намного безопаснее".
Таким образом Трамп не заедет в Турцию на переговоры, как намекал ранее. С Ближнего Востока он поедет сразу в США.
Еще лидер США повторил свою мантру о том, что на войне гибнет много солдат, поэтому надо закончить ее.
Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой,
– завершил он.
Напомним, на днях Трамп заявил, что мирные переговоры будут зависеть от его личной встречи с Путиным. Владимир Зеленский прокомментировал это.