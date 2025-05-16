Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Когда Трамп встретится с Путиным

Он не назвал конкретных сроков. Но сказал: "Мы собираемся это сделать. Мы должны это сделать".

Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать,

– сказал Трамп.

Он добавил, что мог бы сделать это быстрее, но возвращается в США, потому что родился его одиннадцатый внук. Также президент Америки верит в то, что "мир скоро станет безопаснее" – о чем говорил уже не раз.

"Я собирался. Я бы даже ушел отсюда и уехал, и хочу увидеть своего прекрасного внука. И мы это сделаем. Но я скажу вам, что мир сейчас намного безопаснее, и я думаю, что за две-три недели мы сможем сделать его намного, намного безопаснее".

Еще Трамп повторил свою мантру о том, что на войне гибнут много солдат, поэтому надо завершить войну.

Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой,

– завершил он.