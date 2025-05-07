Пришло время принимать решение по украинскому урегулированию, Трамп сделал заявление о войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре придется "принимать решение" по урегулированию войны в Украине. По его словам. конфликт уже приближается к этому моменту.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Трамп сделал заявление о мирном урегулировании войны в Украине

Во время общения с журналистами 7 мая американский лидер Дональд Трамп отметил, что вскоре следует принять "решение", чтобы завершить войну в Украине. Что именно имеется в виду, он не рассказал.

Мы приближаемся к точке, когда придется принимать некоторые решения. Я этим не доволен,

– сказал Трамп о войне России с Украиной.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Россия якобы "слишком много просит", чтобы закончить войну. Трамп прокомментировал, что Вэнс действительно может что-то об этом знать.

Напомним, Дональд Трамп может рассмотреть радикальные меры в отношении России, как, например, введение новых жестоких санкций, если Кремль не будет двигаться к миру. Речь идет об ограничениях, предусмотренных проектом сенатора Линдси Грэма. Именно от действий России будут зависеть следующие решения Вашингтона.