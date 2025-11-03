"Миролюбивый" Трамп сказал, сколько раз США могут взорвать мир с помощью ядерки

Дональд Трамп раскрыл, сколько атомного оружия имеют США. Также американский президент объяснил, почему решил возобновить ядерные испытания.

Китай, Россия, Северная Корея проводят ядерные испытания. "Я не хочу, чтобы США были единственной страной, которая этого не делает", – сказал Дональд Трамп в интервью CBS News, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о ядерном оружии США?

Президент отметил, что США, в отличие от других стран, открыто говорит об испытаниях атомного вооружения. "Мы – открытое общество", – добавил политик.

Также он рассказал, что США имеют больше ядерного оружия, чем любое другое государство. Его достаточно для того, чтобы 150 раз взорвать мир.

В то же время Дональд Трамп поддержал процесс постепенного сокращения или полной ликвидации ядерного оружия. По его словам, он обсуждал этот вопрос с лидерами Китая и России.

Напомним, что 30 октября президент США отдал приказ о возобновлении ядерных испытаний. Это заявление прозвучало всего через несколько часов после того, как глава Кремля заявил, что Россия успешно испытала новое оружие – подводную ядерную торпеду ""Посейдон". Этот экспериментальный аппарат, который может иметь дальность более 9 600 километров. Также Владимир Путин упомянул, что уже вскоре будут испытания и межконтинентальной ракеты "Сармат".

Что этому предшествовало?