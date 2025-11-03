"Миролюбний" Трамп сказав, скільки разів США можуть підірвати світ за допомогою ядерки
- Дональд Трамп пояснив наказ про відновлення ядерних випробувань у США.
- Політик розповів, скільки разів США можуть підірвати світ за допомогою власного атомного озброєння.
Дональд Трамп розкрив, скільки атомної зброї мають США. Також американський президент пояснив, чому вирішив відновити ядерні випробування.
Китай, Росія, Північна Корея проводять ядерні випробування. "Я не хочу, аби США були єдиною країною, яка цього не робить", – сказав Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News, передає 24 Канал.
Дивіться також Домовитися за "декілька місяців": Трамп сказав, що змусить Путіна завершити війну в Україні
Що сказав Трамп про ядерну зброю США?
Президент зазначив, що США, на відміну від інших країн, відкрито говорить про випробування атомного озброєння. "Ми – відкрите суспільство", – додав політик.
Також він розповів, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша держава. Її достатньо для того, аби 150 разів підірвати світ.
Водночас Дональд Трамп підтримав процес поступово скорочення або повної ліквідації ядерної зброї. За його словами, він обговорював це питання з лідерами Китаю та Росії.
Нагадаємо, що 30 жовтня президент США віддав наказ про відновлення ядерних випробувань. Ця заява пролунала лише за кілька годин після того, як очільник Кремля заявив, що Росія успішно випробувала нову зброю – підводну ядерну торпеду "Посейдон". Цей експериментальний апарат, який може мати дальність понад 9 600 кілометрів. Також Володимир Путін згадав, що вже невдовзі будуть випробування і міжконтинентальної ракети "Сармат".
Що цьому передувало?
- Росія посилила ядерні погрози на тлі розмов про можливу передачу Україні "Томагавків" та відмови від Дональда Трампа від зустрічі із Володимиром Путіним у Будапешті.
- Напруга почала наростати після того, як американський президент відмовився прийняти умову російського диктатора для припинення війни. Очільник Кремля наполягав, що Україна має віддати увесь Донбас. Натомість президент США вважає, що сторони спершу мають зупинити вогонь на лінії зіткнення, а вже потім домовлятися про території.
- Позиція Трампа розчарувала Путіна. Щоб змусити США і Захід прийняти його умови, диктатор звернувся до ядерної риторики. Але вочевидь, прорахувався.
- Він прагнув лише залякати президента США і не чекав його відповіді.
- На повідомлення про випробування Росією міжконтинентальної ракети "Буревестник", Трамп відреагував ще поблажливо. Він зауважив, що Путін краще б займатися закінчення війни, а не тестом ракет. Також політик додав, що біля узбережжя Росії перебуває американський атомний підводний човен, якому й летіти нікуди не треба.
- Втім, після погроз Путіна "Посейдоном", який може знищити радіацією цілі узбережжя США, Трамп ухвалив рішення про поновлення ядерної зброї.