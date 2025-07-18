"Это не мои слова": Трамп угрожает судом WSJ из-за публикации об эротическом письме для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп пригрозил судом The Wall Street Journal из-за публикации о его якобы эротическом поздравлении Джеффри Эпштейну. Американский лидер отрицает свою причастность к скандальному письму и называет материал фейком.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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О чем рассказали в своей статье WSJ?

В статье говорится о том, что в 2003 году Джеффри Эпштейну исполнилось 50 лет, и к этому событию Гислен Максвелл готовила особый подарок. Для этого она обратилась к его друзьям и Среди них, по информации издания, был и Дональд Трамп.

По документам, которые оказались в распоряжении издания, Максвелл собрала письма Трампа и десятка других соратников Эпштейна для альбома ко дню рождения.

Письмо с именем Трамп, которое увидело издание, было неприличным, как и другие в альбоме.

В письме было несколько строк машинописного текста, обрамленных контуром обнаженной женщины, который, вероятно, нарисован от руки жирным маркером. На изображении можно заметить пару маленьких дуг, символизирующих грудь женщины, а подпись "Дональд", выполнена волнистыми буквами ниже ее талии – имитирующей лобковые волосы.

"С днем рождения – и пусть каждый день станет еще одним замечательным секретом", – слова, которыми заканчивается письмо.

Что известно об Эпштейне В 2006 году Джеффри Эпштейна обвинили в сексуальном насилии над девушками, и это дело получило широкую огласку. В том же году его арестовали. Спустя 13 лет, в 2019 году, Эпштейн умер в тюрьме после повторного ареста. На этот раз его арестовали по обвинению в сговоре с целью торговли людьми для сексуальной эксплуатации.

Как Трамп отреагировал на скандальную публикацию?

Во вторник, 15 июля, вечером, в интервью изданию Трамп отрицал свою причастность к скандальному письму.

Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не моя речь. Это не мои слова,

– заявил Трамп.

Он также предупредил журналистов, что подаст в суд, если издание опубликует материал.

Несмотря на это, WSJ таки опубликовало материал, после чего Трамп обвинил издание в ложной информации и заявил, что подаст в суд.

После выхода статьи он выступил с заявлением, где обвинил издание в распространении фейковой информации и объявил о намерении подать иск.

"Трамп скоро подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и господина Мердока. Пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, возможно, даже не существует... Эта газета действительно превратилась в "отвратительную и грязную тряпку" и, публикуя подобную клеветническую ложь, демонстрирует свое отчаяние в попытке сохранить актуальность", – говорится в заметке Трампа в Truth Social.

Какие дополнительные подробности предоставили в издании?

По словам людей, которые ознакомились со страницами альбома, собранного еще до первого ареста Эпштейна 2006 года, эти материалы входят в перечень документов, которые изучали представители Министерства юстиции в рамках расследования дела Эпштейна и Максвелл много лет назад.

Кроме того, издание отмечает, что прошлые отношения Трампа с Эпштейном переживают непростой период. В частности, документы Министерства юстиции, так называемые "файлы Эпштейна", и то, кто или что в них содержится, стали эпицентром новой "бури", охватившей администрацию Трампа.

В среду, 16 июля, после гневных заявлений, в которых Трамп назвал эти материалы фальшивкой, которую создали демократы, он также раскритиковал собственных сторонников за то, что они не хотят оставить этот вопрос без внимания.

Как на статью отреагировали в окружении Трампа?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем сообщении в соцсети X заявил, что публикация издания – "полная чушь".

"Извините за выражение, но эта история – полная чушь. WSJ должно быть стыдно за ее публикацию. Где это письмо? Вы бы удивились, узнав, что нам его не показывали перед публикацией? Неужели кто-то искренне верит, что это похоже на Дональда Трампа?", – написал Вэнс.

Напомним, ранее миллиардер Илон Маск также заявлял, что Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Он отметил, что первые документы по этому делу должны были рассекретить еще в начале 2024 года, но этого не сделали якобы именно из-за президента США.