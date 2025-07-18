Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Про що розповіли у своїй статті WSJ?

У статті йдеться про те, що у 2003 році Джеффрі Епштейну виповнилося 50 років, і до цієї події Гіслен Максвелл готувала особливий подарунок. Для цього вона звернулася до його друзів та Серед них, за інформацією видання, був і Дональд Трамп.

За документами, які опинилися у розпорядженні видання, Максвелл зібрала листи Трампа і десятка інших соратників Епштейна для альбому до дня народження.

Лист з ім'ям Трамп, який побачило видання, був непристойним, як і інші в альбомі.

У листі було кілька рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який, ймовірно, намальований від руки жирним маркером. На зображенні можна помітити пару маленьких дуг, що символізують груди жінки, а підпис "Дональд", виконаний хвилястими літерами нижче її талії – імітує лобкове волосся.

"З днем народження – і нехай кожен день стане ще одним чудовим секретом", – слова, якими закінчується лист.

Що відомо про Епштейна У 2006 році Джеффрі Епштейна звинуватили в сексуальному насильстві над дівчатами, і ця справа набула широкого розголосу. Того ж року його заарештували. Через 13 років, у 2019 році, Епштейна помер у в'язниці після повторного арешту. На цей раз його заарештували за звинуваченням у змові з метою торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації.

Як Трамп відреагував на скандальну публікацію?

У вівторок, 15 липня, увечері, в інтерв'ю виданню Трамп заперечив свою причетність до скандального листа.

Це не я. Це фейк. Це фейк із The Wall Street Journal. Я в житті не написав жодної картини. Я не малюю жінок. Це не моя мова. Це не мої слова,

– заявив Трамп.

Він також попередив журналістів, що подасть до суду, якщо видання опублікує матеріал.

Попри це, WSJ таки опублікувало матеріал, після чого Трамп звинуватив видання в неправдивій інформації і заявив, що подасть до суду.

Після виходу статті він виступив із заявою, де звинуватив видання у поширенні фейкової інформації та оголосив про намір подати позов.

"Трамп скоро подасть до суду на The Wall Street Journal, NewsCorp і пана Мердока. Преса повинна навчитися бути правдивою і не покладатися на джерела, яких, можливо, навіть не існує... Ця газета справді перетворилася на "огидну і брудну ганчірку" і, публікуючи подібну наклепницьку брехню, демонструє свій розпач у спробі зберегти актуальність", – йдеться в дописі Трампа у Truth Social.

Які додаткові подробиці надали у виданні?

За словами людей, які ознайомилися зі сторінками альбому, зібраного ще до першого арешту Епштейна 2006 року, ці матеріали входять до переліку документів, які вивчали представники Міністерства юстиції в межах розслідування справи Епштейна та Максвелл багато років тому.

Крім того, видання зазначає, що минулі стосунки Трампа з Епштейном переживають непростий період. Зокрема, документи Міністерства юстиції, так звані "файли Епштейна", і те, хто або що в них міститься, стали епіцентром нової "бурі", що охопила адміністрацію Трампа.

У середу, 16 липня, після гнівних заяв, у яких Трамп назвав ці матеріали фальшивкою, яку створили демократи, він також розкритикував власних прихильників за те, що вони не хочуть залишити це питання без уваги.

Як на статтю відреагували в оточенні Трампа?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму дописі в соцмережі X заявив, що публікація видання – "повна нісенітниця".

"Вибачте за вираз, але ця історія – повна нісенітниця. WSJ має бути соромно за її публікацію. Де цей лист? Ви б здивувалися, дізнавшись, що нам його не показували перед публікацією? Невже хтось щиро вірить, що це схоже на Дональда Трампа?", – написав Венс.

Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск також заявляв, що Трамп фігурує у справах Епштейна. Він зазначив, що перші документи щодо цієї справи мали розсекретити ще на початку 2024 року, але цього не зробили нібито саме через президента США.