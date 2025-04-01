Первые зарубежные визиты Трампа: он подтвердил намерение поехать в Саудовскую Аравию и не только

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил намерения посетить Саудовскую Аравию. Однако, это поездка не ограничится лишь одной страной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа, который подтвердил это журналистам во время встречи в Овальном кабинете в понедельник, 31 марта.

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Зарубежные визиты Трампа

Трамп сообщил представителям СМИ, что, вероятнее всего, посетит 3 страны. Среди них будет Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Трампа, первый зарубежный визит может быть уже в апреле.

Это может быть в следующем месяце, возможно, чуть позже. Мы также едем в Катар, а также, возможно, в несколько других стран. ОАЭ очень важны. Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре. И Саудовская Аравия, все три, а потом мы поедем и в другие места. Но на Ближнем Востоке, это, кажется, трое,

– заявил Трамп.

Напомним, недавно портал Axios сообщил, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая. Это станет его первой зарубежной поездкой, после того, как он вновь занял кресло лидера США, став 47 президентом страны.