Этот визит обсуждался в последние недели на уровне высокопоставленных чиновников США и Саудовской Аравии, в частности в кулуарах переговоров о войне в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Для чего Трамп едет в Саудовскую Аравию

Сначала среди возможных дат визита Трампа в Саудовскую Аравию рассматривали 28 апреля, однако впоследствии поездку отложили.

Официальный представитель администрации Трампа подтвердил, что продолжается планирование международного визита.

Возможность международной поездки президента – это то, что рассматривается. У нас пока нет конкретного плана, и мы предоставим эту информацию, когда она будет официальной,

– отметили в Белом доме.

Ожидается, что во время визита главными темами переговоров станут вопросы иностранных инвестиций, укрепление сотрудничества со странами Персидского залива и поиск путей мирного урегулирования конфликтов в регионе.

Саудовская Аравия играет ключевую роль в международных переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной, предоставляя дипломатическую поддержку. По словам источников, Эр-Рияд заинтересован в том, чтобы визит Трампа состоялся после достижения перемирия в Украине.