Цей візит обговорювався останніми тижнями на рівні високопосадовців США та Саудівської Аравії, зокрема в кулуарах переговорів про війну в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Для чого Трамп їде у Саудівську Аравію

Спершу серед можливих дат візиту Трампа у Саудівську Аравію розглядали 28 квітня, однак згодом поїздку відтермінували.

Офіційний представник адміністрації Трампа підтвердив, що триває планування міжнародного візиту.

Можливість міжнародної поїздки президента – це те, що розглядається. У нас поки що немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона буде офіційною,

– зазначили у Білому домі.

Очікується, що під час візиту головними темами переговорів стануть питання іноземних інвестицій, зміцнення співпраці з країнами Перської затоки та пошук шляхів мирного врегулювання конфліктів у регіоні.

Саудівська Аравія відіграє ключову роль у міжнародних переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною, надаючи дипломатичну підтримку. За словами джерел, Ер-Ріяд зацікавлений у тому, щоб візит Трампа відбувся після досягнення перемир’я в Україні.