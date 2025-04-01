Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа, который подтвердил это журналистам во время встречи в Овальном кабинете в понедельник, 31 марта.

Смотрите также Это важно и для Украины: Трамп объявил о своих первых зарубежных визитах

Зарубежные визиты Трампа

Трамп сообщил представителям СМИ, что, вероятнее всего, посетит 3 страны. Среди них будет Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Трампа, первый зарубежный визит может быть уже в апреле.

Это может быть в следующем месяце, возможно, чуть позже. Мы также едем в Катар, а также, возможно, в несколько других стран. ОАЭ очень важны. Вероятно, остановимся на ОАЭ и Катаре. И Саудовская Аравия, все три, а потом мы поедем и в другие места. Но на Ближнем Востоке, это, кажется, трое,

– заявил Трамп.

Напомним, недавно портал Axios сообщил, что Трамп посетит Саудовскую Аравию в середине мая. Это станет его первой зарубежной поездкой, после того, как он вновь занял кресло лидера США, став 47 президентом страны.