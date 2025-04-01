Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа, який підтвердив це журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті у понеділок, 31 березня.

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Закордонні візити Трампа

Трамп повідомив представникам ЗМІ, що, найімовірніше, відвідає 3 країни. Серед них буде Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

За словами Трампа, перший закордонний візит може бути вже у квітні.

Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше. Ми також їдемо в Катар, а також, можливо, в кілька інших країн. ОАЕ дуже важливі. Ймовірно, зупинимося на ОАЕ і Катарі. І Саудівська Аравія, всі три, а потім ми поїдемо і в інші місця. Але на Близькому Сході, це, здається, троє,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно портал Axios повідомив, що Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня. Це стане його першою закордонною поїздкою, після того, як він знову обійняв крісло лідера США, ставши 47 президентом країни.