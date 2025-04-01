Таку думку 24 Каналу висловив експерт з українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що насамперед Саудівська Аравія висуне свої 3 побажання, які вона хоче отримати від США. Також сторони розглянуть питання Близького Сходу.

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Що будуть обговорювати в Саудівській Аравії

За словами експерта з українсько-арабських відносин, Трамп в Саудівській Аравії не буде висувати погрози та приниження так, як він робив це зі своїми союзниками, наприклад, з Володимиром Зеленським. Саудівська Аравія не допустить, що президент США щось "не втнув".

Насамперед будуть обговорюватись питання, які хвилюють Саудівську Аравію, на другому місці буде Близький Схід. Україна не буде головною темою так само як Іран чи Китай,

– наголосив він.

Саудівська Аравія та США досі не розв'язали кілька питань. Країна хоче від Вашингтону 3 речі:

Гарантії безпеки своїх територій, підписані на рівні Конгресу;

Легальну мирну ядерну програму від США;

Можливість інвестувати в оборонну промисловість США.

Якщо президенту США будуть вигідні такі пропозиції та умови, він на це погодиться. Сам же Трамп хоче обговорити питання нафти.

Також сторони обговорять питання війни Палестини та Ізраїлю, якого Штати завжди підтримують, Єгипту та Йорданії. Щодо Ірану – Саудівська Аравія не хоче з ним воювати, тому країна не хоче, щоб Трамп почав йому погрожувати саме з Ер-Ріяду.

Буд також питання Сирії, яка після падіння режиму Башара Асада намагається інтегруватись у міжнародні системи. Однак США поки не послаблюють проти неї санкції. Саудівська Аравія спитає, чому так, адже країни хочуть відновити з Сирією торгові відносини,

– сказав Фараджаллах.

Він додав, що лише вкінці Трамп може подякувати Саудівській Аравії за те, що вона брала участь в переговорному процесі щодо російсько-української війни.