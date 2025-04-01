Таку думку в етері 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що це може свідчити про прагнення США посилити свій вплив у цьому регіоні та забезпечити стабільність енергетичних ринків.

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Які питання може порушити Трамп під час поїздки?

Експерт-міжнародник вважає, що в межах цього візиту буде виконуватись декілька завдань. Саме в Саудівській Аравії проходять переговори щодо можливого підписання угоди між Києвом та Москвою щодо ведення довготривалого режиму припинення вогню.

Желіховський також нагадав, що була інформація, що нібито Трамп планує в цьому регіоні зустрітися з Путіним. Він не виключає, що триває відповідна підготовка, але поки що не вбачає, що їх зустріч відбудеться.

Звісно, українське питання є одне з важливих, адже Саудівська Аравія відіграє роль переговорного майданчика, окрім того, що ця держава активно сприяє обміну військовополоненими між Україною та Росією,

– озвучив Желіховський.

Не виключає експерт-міжнародник й того, що під час зустрічі Трампа з представниками вказаних країн буде обговорюватись можливість стабілізації ситуації на Близькому Сході, тема можливої ядерної угоди між США та Іраном. Завдань у Трампа, зі слів Желіховського, може бути чимало стосовно запланованої поїздки.

Чого прагне Саудівська Аравія?

Кандидат політичних наук нагадав, що від самого початку, коли Трамп склав присягу президента США, були припущення, що одним з перших його закордонних візитів стане поїздка в Саудівську Аравію. Тоді ще говорилося про його візит до Великої Британії, можливо, його відтермінували з низки причин.

Це може бути пов'язано з акцентами у зовнішній політиці Трампа. Думаю, що найближчі тижні будуть насиченими на події, єдине питання – наскільки вони будуть результативними,

– зазначив Желіховський.

Близький Схід, на думку експерта-міжнародника, ще відіграє значну роль зокрема в контексті можливого підписання угоди про перемир'я між Україною та Росією. Саудівська Аравія, на думку Желіховського, хотіла б показати, що вона відкрита для світу і президентство Трампа, ймовірно, посприяє тому, аби так було. Він також припустив, що ця країна через США хотіла б мати тісніші контакти з Заходом.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп мав намір відвідати Саудівську Аравію 28 квітня. Згодом його візит відтермінували на травень. Політтехнолог Олег Постернак припустив з чим могло бути пов'язане таке рішення.