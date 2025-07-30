Дональд Трамп резко изменил сроки своего ультиматума России. Более того, президент США достиг международных успехов, заключив соглашение с Евросоюзом, однако не всем в Европе это понравилось.

Когда Трамп давал 50 дней, то это восприняли как ультиматум Владимиру Путину. Как пояснил 24 Каналу кандидат экономических наук и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, на самом деле это сигнал другой стране.

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Кому Трамп поставил ультиматум?

По мнению Ивана Уса, это следует рассматривать как ультиматум Китаю, Индии и Европейскому Союзу. Относительно Китая и Индии было требование отказаться от российских энергоресурсов, найти им альтернативу.

А в отношении Европейского Союза суть альтернативы была другая. США хотели ввести повышение пошлины на продукцию тех стран, которые покупают у России энергоресурсы. От ЕС требовали такого же шага. Трамп хотел, чтобы это была позиция не только США, а общая.

После нескольких дней раздумий в Китае заявили, что ничего не будут менять. Индия, устами министра нефтяной и газовой промышленности, сказала, что имеет 40 поставщиков нефти, поэтому ей не проблема заменить Россию,

– отметил Иван Ус.

Соответственно был вопрос к ЕС. Ведь эффект от повышения пошлин на продукцию тех государств, которые покупают у России энергоресурсы, будет только тогда, когда США и Евросоюз будут действовать совместно. После достижения торгового соглашения стало понятно, что Америка и Европа на одной стороне.

"Поскольку, Трамп достиг того, чего хотел от ЕС и Индии, а против Китая и так думал вводить пошлину, поэтому понял, что нет необходимости ждать 50 дней. Поэтому сократил это до 10", – объяснил Иван Ус.

Поэтому это заявление было сказано не для России, а для Китая, Индии и ЕС. От двух последних – Трамп получил то, что хотел. Сокращение сроков – это очередной сигнал Пекину, что если он не хочет повышенных пошлин на продукцию, то надо давить на Россию, чтобы та остановила войну.

Трамп не хочет лидерства Китая

Сейчас Трамп создает так называемый "внесотовский" мироустройство, то есть он хочет, чтобы Всемирная Торговая Организация отошла в прошлое. Когда в 2001 году Китай присоединился к ВТО, то увеличил ежегодный экспорт товаров до 3,6 триллиона долларов. Когда-то он был 6 экспортером в мире, а сейчас первый.

Это не устраивает США и Европу, поэтому Трамп хочет разрушить эту систему. Он говорит, что она работает не для нас, а на Глобальный Юг,

– подчеркнул Иван Ус.

Более того, еще в 2017 году одна из ведущих аудиторских компаний в мире написала, что если ничего не менять, то в 2050 году китайская экономика станет первой в мире. С большим отрывом будет идти Индия, а дальше США.

Единственная страна из Европейского Союза, которая войдет в эту десятку, – Германия. Но она будет только на 9 месте. Ни ЕС, ни США не хотят терять свои лидерские позиции.

Итак, происходит разрушение ВТО, построение нового мироустройства. Конечно, раздается определенная критика, но США выбрали свою линию. Когда ЕС на их стороне, то с Китаем начнут разговаривать в новой конфигурации.