Коли Трамп давав 50 днів, то це сприйняли як ультиматум Володимиру Путіну. Як пояснив 24 Каналу кандидат економічних наук та головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, насправді це сигнал іншій країні.

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Кому Трамп поставив ультиматум?

На думку Івана Уса, це варто розглядати як ультиматум Китаю, Індії та Європейському Союзу. Щодо Китаю та Індії була вимога відмовитися від російських енергоресурсів, знайти їм альтернативу.

А щодо Європейського Союзу суть альтернативи була інша. США хотіли запровадити підвищення мита на продукцію тих країн, які купують у Росії енергоресурси. Від ЄС вимагали такого самого кроку. Трамп хотів, щоб це була позиція не лише США, а спільна.

Після кількох днів роздумів у Китаї заявили, що нічого не змінюватимуть. Індія, устами міністра нафтової та газової промисловості, сказала, що має 40 постачальників нафти, тому їй не проблема замінити Росію,

– зауважив Іван Ус.

Відповідно було питання до ЄС. Адже ефект від підвищення мит на продукцію тих держав, які купують у Росії енергоресурси, буде лише тоді, коли США та Євросоюз діятимуть спільно. Після досягнення торгівельної угоди стало зрозуміло, що Америка та Європа на одному боці.

"Оскільки, Трамп досяг того, чого хотів від ЄС та Індії, а проти Китаю і так думав запроваджувати мито, тому зрозумів, що нема потреби чекати 50 днів. Відтак скоротив це до 10", – пояснив Іван Ус.

Тому ця заява була сказана не для Росії, а для Китаю, Індії та ЄС. Від двох останніх – Трамп отримав те, що хотів. Скорочення термінів – це черговий сигнал Пекіну, що якщо він не хоче підвищених мит на продукцію, то треба тиснути на Росію, щоб та зупинила війну.

Трамп не хоче лідерства Китаю

Зараз Трамп створює так званий "позасотівський" світоустрій, тобто він хоче, щоб Світова Організація Торгівлі відійшла у минуле. Коли у 2001 році Китай приєднався до СОТ, то збільшив щорічний експорт товарів до 3,6 трильйона доларів. Колись він був 6 експортером у світі, а зараз перший.

Це не влаштовує США і Європу, тому Трамп хоче зруйнувати цю систему. Він каже, що вона працює не для нас, а на Глобальний Південь,

– підкреслив Іван Ус.

Ба більше, ще у 2017 році одна з провідних аудиторських компаній у світі написала, що якщо нічого не змінювати, то у 2050 році китайська економіка стане першою у світі. З великим відривом йтиме Індія, а далі США.

Єдина країна з Європейського Союзу, яка увійде в цю десятку, – Німеччина. Але вона буде тільки на 9 місці. Ні ЄС, ні США не хочуть втрачати свої лідерські позиції.

Отже, відбувається руйнація СОТ, побудова нового світоустрою. Звісно, лунає певна критика, але США обрали свою лінію. Коли ЄС на їхньому боці, то з Китаєм почнуть розмовляти у новій конфігурації.