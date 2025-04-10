"Относительно скоро": Трамп сделал новое оптимистичное заявление относительно войны в Украине

На фоне мирных переговоров США с Киевом и Москвой Россия продолжает ежедневно обстреливать Украину, убивая гражданских и нанося разрушения. Несмотря на это Дональд Трамп продолжает заявлять об успехе в достижении мира в Украине.

Трамп провел заседание Кабинета Министров на фоне тарифной войны. Во время своего выступления, которое транслировали Fox News, президент США также высказался по поводу Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский анонсировал новые санкции против теневого флота России и ее пропагандистов

Трампу снова привиделся "прогресс"

Дональд Трамп выразил надежду "относительно скоро" заключить соглашение между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что удалось достичь "прогресса" в вопросе прекращения войны в Украине.

Это так глупо. Это такая ужасная вещь… Я думаю, что мы сможем это (войну – 24 Канал) остановить. Надо действовать. Мы должны это сделать. Мы должны действовать быстрее,

– сказал политик.

Между тем страна-агрессорка лишь усиливает обстрелы Украины, публично издеваясь над мирными усилиями США. Так, в вечернем обращении 10 апреля Владимир Зеленский рассказал, что из областей поступает много сообщений о российских ударах. Глава государства отметил, что "все это происходит уже спустя почти месяц после того, как Соединенные Штаты Америки предложили полное прекращение огня".

Напомним, что ранее Трамп призвал к прекращению огня в Украине, выразив недовольство "бомбардировками".