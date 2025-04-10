Дональд Трамп заявил, что "мы достигаем прогресса в остановке войны между Россией и Украиной". Также он отметил, что надеется "относительно скоро" заключить соглашение между Россией и Украиной по урегулированию конфликта.
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"Относительно скоро": Трамп сделал новое оптимистичное заявление относительно войны в Украине
Основные тезисы
На фоне мирных переговоров США с Киевом и Москвой Россия продолжает ежедневно обстреливать Украину, убивая гражданских и нанося разрушения. Несмотря на это Дональд Трамп продолжает заявлять об успехе в достижении мира в Украине.