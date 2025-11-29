У Трампа создали "Зал позора" для СМИ, которые якобы распространяют фейки

Дональд Трамп продолжает бороться с независимыми изданиями в США. Так, на сайте Белого дома недавно запустили страницу, где публикуют список медиа, которые якобы распространяют "фейковые новости".

Страница называется "Зал позора для правонарушителей", и в ней уже есть почти все ведущие американские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Скандал на польском ТВ: канал TVN показал "неполную" карту Украины

На какие СМИ осуществляет атаки команда Трампа?

Так, к "правонарушителям" причислили The Washington Post, CBS News, CNN, MSNBC, The New York Times, Politico, The Independent, The BBC, Axios, Associated Press и другие.

Еженедельно на странице будут определять "главных нарушителей" – издания, которые якобы больше всего распространяют ложную информацию.

Так, "победителями" на прошлой неделе стали CBS News, The Boston Globe и The Independent. Команда Трампа обвинила эти медиа в искажении его заявлений. По их мнению, издания преувеличили слова президента об ответственности демократов за подстрекательство к мятежу, подавая это так, будто он якобы призвал к их казни.

У Трампа утверждают, что демократы и "фейковые новости" намеренно создали впечатление, что он отдавал военным незаконные приказы. Сам президент настаивает, что все его распоряжения были законными, а призывы отдельных демократов к неповиновению среди военных являются опасными.