Страница называется "Зал позора для правонарушителей", и в ней уже есть почти все ведущие американские СМИ, передает 24 Канал.
Смотрите также Скандал на польском ТВ: канал TVN показал "неполную" карту Украины
На какие СМИ осуществляет атаки команда Трампа?
Так, к "правонарушителям" причислили The Washington Post, CBS News, CNN, MSNBC, The New York Times, Politico, The Independent, The BBC, Axios, Associated Press и другие.
Еженедельно на странице будут определять "главных нарушителей" – издания, которые якобы больше всего распространяют ложную информацию.
Так, "победителями" на прошлой неделе стали CBS News, The Boston Globe и The Independent. Команда Трампа обвинила эти медиа в искажении его заявлений. По их мнению, издания преувеличили слова президента об ответственности демократов за подстрекательство к мятежу, подавая это так, будто он якобы призвал к их казни.
У Трампа утверждают, что демократы и "фейковые новости" намеренно создали впечатление, что он отдавал военным незаконные приказы. Сам президент настаивает, что все его распоряжения были законными, а призывы отдельных демократов к неповиновению среди военных являются опасными.
- Напомним, что Трамп уже давно конфликтует с американской прессой. 26 ноября он резко отреагировал на статью The New York Times о его возрасте, здоровье и усталости. Президент США назвал газету "дешевым тряпками, которое является реальным врагом народа", а автора статьи "третьесортной журналисткой, некрасивой внутри и снаружи".
- В августе Трамп назвал телеканалы ABC и NBC предвзятыми против республиканцев и консерваторов и даже призвал забрать у них лицензии.
- В июле Белый дом запретил журналистам Wall Street Journal сопровождать президента в поездке в Шотландию после того, как издание опубликовало материал о якобы связях Трампа с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
- Недавно Дональд Трамп назвал журналистку Bloomberg "свинкой" во время сессии вопросов и ответов на борту Air Force One. Инцидент произошел после вопроса о деле Джеффри Эпштейна.
- Президент США также резко отреагировал на вопрос журналистки об обвинениях администрации Байдена в нападении на нацгвардейцев, назвав ее "тупым человеком".