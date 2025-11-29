У Трампа створили "Залу ганьби" для ЗМІ, які нібито поширюють фейки

Дональд Трамп продовжує боротися із незалежними виданнями у США. Так, на сайті Білого дому нещодавно запустили сторінку, де публікують список медіа, які начебто поширюють "фейкові новини".

Сторінка називається "Зала ганьби для правопорушників", і в ній уже є майже всі провідні американські ЗМІ, передає 24 Канал.

На які ЗМІ здійснює атаки команда Трампа?

Так, до "правопорушників" зарахували The Washington Post, CBS News, CNN, MSNBC, The New York Times, Politico, The Independent, The BBC, Axios, Associated Press тощо.

Щотижня на сторінці визначатимуть "головних порушників" – видання, які нібито найбільше поширюють неправдиву інформацію.

Так, "переможцями" минулого тижня стали CBS News, The Boston Globe та The Independent. Команда Трампа звинуватила ці медіа у перекручуванні його заяв. На їхню думку, видання перебільшили слова президента про відповідальність демократів за підбурення до заколоту, подаючи це так, ніби він нібито закликав до їхньої страти.

У Трампа стверджують, що демократи та "фейкові новини" навмисно створили враження, що він віддавав військовим незаконні накази. Сам президент наполягає, що всі його розпорядження були законними, а заклики окремих демократів до непокори серед військових є небезпечними.