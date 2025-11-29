У Трампа створили "Залу ганьби" для ЗМІ, які нібито поширюють фейки
- На сайті Білого дому створили сторінку "Зала ганьби для правопорушників", де публікують список медіа, які нібито поширюють фейкові новини.
- Щотижня там визначатимуть "головних порушників".
Дональд Трамп продовжує боротися із незалежними виданнями у США. Так, на сайті Білого дому нещодавно запустили сторінку, де публікують список медіа, які начебто поширюють "фейкові новини".
Сторінка називається "Зала ганьби для правопорушників", і в ній уже є майже всі провідні американські ЗМІ, передає 24 Канал.
Дивіться також Скандал на польському ТБ: канал TVN показав "неповну" карту України
На які ЗМІ здійснює атаки команда Трампа?
Так, до "правопорушників" зарахували The Washington Post, CBS News, CNN, MSNBC, The New York Times, Politico, The Independent, The BBC, Axios, Associated Press тощо.
Щотижня на сторінці визначатимуть "головних порушників" – видання, які нібито найбільше поширюють неправдиву інформацію.
Так, "переможцями" минулого тижня стали CBS News, The Boston Globe та The Independent. Команда Трампа звинуватила ці медіа у перекручуванні його заяв. На їхню думку, видання перебільшили слова президента про відповідальність демократів за підбурення до заколоту, подаючи це так, ніби він нібито закликав до їхньої страти.
У Трампа стверджують, що демократи та "фейкові новини" навмисно створили враження, що він віддавав військовим незаконні накази. Сам президент наполягає, що всі його розпорядження були законними, а заклики окремих демократів до непокори серед військових є небезпечними.
- Нагадаємо, що Трамп уже давно конфліктує з американською пресою. 26 листопада він різко відреагував на статтю The New York Times про його вік, здоров'я та втому. Президент США назвав газету "дешевим ганчір'ям, яке є реальним ворогом народу", а авторку статті "третьосортною журналісткою, некрасивою всередині та ззовні".
- У серпні Трамп назвав телеканали ABC і NBC упередженими проти республіканців і консерваторів та навіть закликав забрати в них ліцензії.
- У липні Білий дім заборонив журналістам Wall Street Journal супроводжувати президента в поїздці до Шотландії після того, як видання опублікувало матеріал про нібито зв'язки Трампа з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.
- Нещодавно Дональд Трамп назвав журналістку Bloomberg "свинкою" під час сесії запитань і відповідей на борту Air Force One. Інцидент стався після запитання про справу Джеффрі Епштейна.
- Президент США також різко відреагував на питання журналістки про звинувачення адміністрації Байдена у нападі на нацгвардійців, назвавши її "тупою людиною".