Польський канал TVN у шоу The Floor показав карту України без Криму, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент з картою на телеканалі Польщі?

Під час вікторини учасники мали вгадувати країни за їхніми контурами. У випуску, який опублікували 11 листопада 2025 року, Україну позначили червоним, а Крим – окремим кольором, ніби він не є частиною країни.

Це обурило глядачів.

Зауважимо, що у шоу The Floor беруть участь 100 людей, які стоять на великій LED-підлозі, поділеній на квадрати з різними темами. Вони викликають одне одного на дуелі, а переможець "захоплює" квадрат опонента. У цьому епізоді двоє учасників змагалися в географії.

Зверніть увагу! TVN – це приватний польський телеканал і один із лідерів місцевого телеринку. Його можна дивитися через кабельне та супутникове телебачення, цифрову мережу та онлайн-платформу.

Нагадаємо, що подібна ситуація трапилася у вересні 2025 року в американському The Late Show. Там теж показали карту України без Криму, під час того, як ведучий Стівен Колбер вихваляв мужність українського народу у боротьбі з російською агресією.

