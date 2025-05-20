"Воцарилась тишина": Axios рассказали, как лидеры Европы восприняли разговор Трампа с Путиным

Трамп позвонил Зеленскому и лидерам ЕС после того, как поговорил с Путиным. Но европейцы не разделили воодушевление Трампа, говорят источники СМИ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Что сказал Трамп европейцам после разговора с Путиным и как они отреагировали

Трамп шокировал лидеров после своего разговора с Путиным. Он "создал впечатление, что приближается к полному отходу от этого вопроса". Президент США ничего не сказал о введении санкций, как этого ожидали.

Зато Трамп заявил, что Путин согласился на переговоры, отметил, что США не будут участвовать в этих переговорах, и выступил против идеи введения санкций против Путина на данный момент, сообщили Axios два источника, которые присутствовали на разговоре, и третий источник, знакомый с этим разговором.

До разговора с российским диктатором Трамп позвонил Зеленскому. Тот "попросил требовать немедленного прекращения огня, пригрозить новыми санкциями против России и не предлагать Путину никаких уступок без консультаций с Украиной".

Источники говорят, что Трамп спрашивал Зеленского, что говорить Путину. Но когда он позвонил, чтобы сообщить лидерам результаты своего разговора с Путиным, разговор был совсем другой.

Когда Трамп сообщил лидерам, что Путин согласился немедленно начать прямые переговоры о прекращении огня, воцарилась тишина.

Американский лидер якобы попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться". Но не ответил, когда ему напомнили, что Россия отвергла предложение США о перемирии на 30 дней, а переговоры в Стамбуле ничего не дали.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони вмешалась, чтобы спросить, почему не может быть прекращения огня по крайней мере в течение двух недель накануне переговоров, тогда как канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готова пойти Россия, сообщили источники.

Также Мелони и Мерц заявили, что США и европейские страны должны быть привлечены к переговорам. Но Трамп заявил, что диалог между Украиной и Россией должен происходить без посредников.

Лидеры были удивлены тем, что Трамп доволен и подает разговор с диктатором как нечто новое. В то время как Путин не демонстрирует никаких изменений в своей позиции. Однако дальнейшие заявления Трампа шокировали еще больше.

На вопрос Александера Стубба о следующих шагах президент Америки сказал: "Я не знаю. Кто-то должен выйти и сказать, идут ли переговоры хорошо или плохо, а потом мы решим, что делать".

А журналистам Трамп сказал: "Я думаю, что что-то произойдет. А если нет, я просто отступлю, и им придется продолжать. Опять же, это была европейская ситуация, и она должна была остаться европейской".

Reuters назвали разговор Трампа с Путиным победой российского диктатора.