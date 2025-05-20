Разговор Трампа и Путина уже называют "несомненно победой Путина". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как прошел разговор Трампа и Путина

Несмотря на международное давление, Путин отказывается идти на уступки и настаивает, что перед любым перемирием должны быть выполнены его условия.

По словам кремлевского помощника Юрия Ушакова, обсуждения сроков прекращения огня во время переговоров Трампа и Путина не было. Зато речь шла о возможном обмене девяти граждан США на девять россиян в рамках обмена пленными. Трамп, со своей стороны, охарактеризовал потенциал двусторонних отношений как "впечатляющий".

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев и Москва находятся в процессе "сложных контактов" по согласованию меморандума о мире и перемирии. По его словам, пока "никаких сроков быть не может", поскольку "дьявол кроется в деталях".

Бывший премьер Швеции Карл Бильдт сказал, что телефонный разговор с Трампом был "несомненно победой Путина", поскольку российский президент отверг любые призывы к немедленному прекращению огня и продолжает военное давление за столом переговоров.

Как отмечают источники, участники предыдущих обсуждений Трампа с европейскими и украинскими партнерами были шокированы его нежеланием применять санкционное давление на Москву. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен взамен лишь отметила, что разговор был "хорошим" и подчеркнула важность сохранения участия США в процессе.

Путин, который сейчас контролирует около 20% территории Украины, не отступает от своих условий – среди которых вывод украинских войск из четырех регионов, которые Россия считает своими. Он сказал, что меморандум, над которым Россия и Украина будут работать о будущем мирном соглашении, определит "ряд позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного мирного соглашения".

Напомним, Путин демонстрирует Трампу отсутствие интереса к мирным инициативам США, считая войну экзистенциальной угрозой. После двухчасового разговора с Путиным, президент США Дональд Трамп уже не выглядел таким решительным миротворцем, каким был еще пять дней назад.