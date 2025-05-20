Трамп может оттянуть США от десятилетий преданности ценностям свободы и демократии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Трамп разрушает роль США, что сохранялась десятилетиями

"Коренные причины конфликта" – именно такими словами президент России Владимир Путин очертил то, с чего, по его мнению, следует начать путь к миру. Этот тезис прозвучал на фоне призывов международного сообщества к срочному, безусловному прекращению огня минимум на 30 дней. Путин в звонке с Трампом четко вернулся к своему старому нарративу: война началась якобы из-за слишком стремительного расширения НАТО.

Отступление Вашингтона – это именно то, чего хочет Россия, и чтобы достичь этого желанного результата, похоже, Путину не нужно делать абсолютно ничего, кроме как продолжать вести жестокую войну.

После двухчасового разговора с Путиным, президент США Дональд Трамп уже не выглядел таким решительным миротворцем, каким был еще пять дней назад. Он сказал, что Киев и Москва должны самостоятельно договариваться, возможно – при посредничестве Ватикана. США вроде не выходят из процесса, но риторика указывает на то, что им это не интересно.

На самом деле Кремлю не нужно разрешение Трампа или его симпатия. Путин считает войну экзистенциальной, за сферу влияния, и любое поражение – угроза его режиму. Санкции США могут быть усилены или ослаблены, но без согласованности с ЕС это не даст результата. Более того – слишком жесткий курс Трампа в отношении России выглядел бы даже более радикальным, чем подход Байдена. США не хотят втягиваться в войну, которой не видно конца, пока одна сторона не зашатается или не увидит резких изменений в политическом руководстве.

По состоянию на 2025 год перспектива для Украины остается сложной. Но самый эффективный ответ на агрессию – это единство НАТО. Только оно может повлиять на аппетиты Москвы, заставив ее пересмотреть свои цели.

Трамп же верит, что имеет альтернативу: оставить войну как плохой бизнес, в котором ничего не продается. Но Путин не покупает – он захватывает. В этом конфликте победа одновременно двух лидеров – невозможна.

"Американское лидерство десятилетиями строилось вокруг чего-то другого, чем хорошие, мелкие сделки. Его доброжелательность к союзникам, огромная мягкая сила и военная гегемония сделали его крупнейшей экономикой на земле с непобедимой валютой – сама по себе очень хорошая и огромная сделка", – отмечает издание.

Но Трамп видит роль США значительно меньшей. Возможно, сейчас Трамп понял чувства Путина как такие, что тот хочет признания и одобрения, и отступил. Если это так, то США также отошли от десятилетий гегемонии и оставили позади исторические ценности, заключившиеся со времен 1940-х годов.