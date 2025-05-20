Трамп може відтягти США від десятиліть відданості цінностям свободи та демократії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Трамп руйнує роль США, що зберігалась десятиліттями

"Корінні причини конфлікту" – саме такими словами президент Росії Володимир Путін окреслив те, з чого, на його думку, слід почати шлях до миру. Ця теза пролунала на тлі закликів міжнародної спільноти до термінового, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Путін у дзвінку з Трампом чітко повернувся до свого старого наративу: війна почалася нібито через занадто стрімке розширення НАТО.

Відступ Вашингтона – це саме те, чого прагне Росія, і щоб досягти цього омріяного результату, схоже, Путіну не потрібно робити абсолютно нічого, окрім як продовжувати вести жорстоку війну.

Після двогодинної розмови з Путіним, президент США Дональд Трамп уже не виглядав таким рішучим миротворцем, яким був ще п’ять днів тому. Він сказав, що Київ і Москва мають самостійно домовлятися, можливо – за посередництва Ватикану. США ніби не виходять з процесу, але риторика вказує на те, що їм це не цікаво.

Насправді Кремлю не потрібен дозвіл Трампа чи його симпатія. Путін вважає війну екзистенційною, за сферу впливу, і будь-яка поразка – загроза його режиму. Санкції США можуть бути посилені або послаблені, але без узгодженості з ЄС це не дасть результату. Ба більше – надто жорсткий курс Трампа щодо Росії виглядав би навіть радикальнішим, ніж підхід Байдена. США не хочуть втягуватися у війну, якій не видно кінця, доки одна сторона не захитається або не побачить різких змін у політичному керівництві.

Станом на 2025 рік перспектива для України залишається складною. Але найефективніша відповідь на агресію – це єдність НАТО. Лише вона може вплинути на апетити Москви, змусивши її переглянути свої цілі.

Трамп же вірить, що має альтернативу: залишити війну як поганий бізнес, у якому нічого не продається. Та Путін не купує – він захоплює. У цьому конфлікті перемога одночасно двох лідерів – неможлива.

"Американське лідерство десятиліттями будувалося навколо чогось іншого, ніж хороші, дрібні угоди. Його доброзичливість до союзників, величезна м'яка сила та військова гегемонія зробили його найбільшою економікою на землі з непереможною валютою – сама по собі дуже гарна та величезна угода", – зазначає видання.

Але Трамп вбачає роль США значно меншою. Можливо, зараз Трамп зрозумів почуття Путіна як такі, що той хоче визнання та схвалення, і відступив. Якщо це так, то США також відійшли від десятиліть гегемонії і полишили позаду історичні цінності, що уклалися з часів 1940-х років.