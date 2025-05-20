Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
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Как Трамп относится к Путину
Несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что "время говорить жестко", ни одного ультиматума для России во время телефонного разговора с Путиным он не озвучил. Это играет на пользу Москве.
"Путин, продолжая наступление, настаивает, что сначала следует согласовать условия мирного договора – только после этого возможно прекращение огня. Зато Украина, которую поддерживают лидеры Европы, требует немедленного и безусловного перемирия на 30 дней, после чего – переговоры о долгосрочном урегулировании", – вспомнили в издании.
В свою очередь президент США назвал переговоры с российским диктатором "отличными". По его словам, Украина и Россия "немедленно начнут мирные переговоры", а условия этого будут согласованы между двумя сторонами. Владимир Путин также выглядит довольным.
После неудачных переговоров в Стамбуле Трамп заявил, что только его личное участие способно сдвинуть дело с мертвой точки и остановить войну. Однако разговор с Путиным не дал результата.
Трамп может выглядеть слабым и наивным. По крайней мере, бесконечные переговоры (если они вообще состоятся) дают России время для новых достижений на поле боя,
– резюмировали в издании.
Автор публикации предположил, что в администрации Трампа растет беспокойство тем, что безрезультатная дипломатия превратит "войну Джо Байдена" в "провал Дональда Трампа". Поэтому в Белом доме часто звучат заявления о возможном выходе Вашингтона из мирных переговоров.
"Трамп прав, называя войну “кровавой мясорубкой”. Но он не видит очевидного - только заигрывание с Путиным ее не остановит", – говорится в публикации.
Напомним, что 19 мая состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, который длился более 2 часов. Российский диктатор назвал его откровенным и содержательным.
На брифинге после разговора Дональд Трамп заявил, что США могут уступить свою роль Европе, если существенного прогресса в отношении Украины не будет. Также он назвал Владимира Зеленского "не самым простым в общении человеком". И в который раз вспомнил о помощи Украине, заявив о "рекордных для иностранного государства суммах".