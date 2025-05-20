Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Economist.

Читайте також "Вирішальна" розмова Путіна та Трампа: усе, що відомо

Як Трамп ставиться до Путіна

Попри заяви Дональда Трампа про те, що "час говорити жорстко", жодного ультиматуму для Росії під час телефонної розмови з Путіним він не озвучив. Це грає на користь Москві.

"Путін, продовжуючи наступ, наполягає, що спершу слід узгодити умови мирного договору – лише після цього можливе припинення вогню. Натомість Україна, яку підтримують лідери Європи, вимагає негайного і безумовного перемир’я на 30 днів, після чого – переговори про довгострокове врегулювання", – згадали у виданні.

Своєю чергою президент США назвав переговори з російським диктатором "відмінними". За його словами, Україна і Росія "негайно розпочнуть мирні переговори", а умови цього будуть узгоджені між двома сторонами. Владімір Путін також виглядає задоволеним.

Після невдалих переговорів у Стамбулі Трамп заявив, що лише його особиста участь здатна зрушити справу з мертвої точки та зупинити війну. Проте розмова з Путіним не дала результату.

Трамп може виглядати слабким і наївним. Принаймні, нескінченні переговори (якщо вони взагалі відбудуться) дають Росії час для нових здобутків на полі бою,

– резюмували у виданні.

Автор публікації припустив, що в адміністрації Трампа зростає занепокоєння тим, що безрезультатна дипломатія перетворить "війну Джо Байдена" на "провал Дональда Трампа". Тому у Білому домі часто лунають заяви про можливий вихід Вашингтону з мирних переговорів.

"Трамп має рацію, називаючи війну “кривавою м’ясорубкою”. Але він не бачить очевидного — лише загравання з Путіним її не зупинить", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 19 травня відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним, яка тривала понад 2 години. Російський диктатор назвав її відвертою та змістовною.

На брифінгу після розмови Дональд Трамп заявив, що США можуть поступитися своєю роллю Європі, якщо істотного прогресу щодо України не буде. Також він назвав Володимира Зеленського "не найпростішою у спілкуванні людиною". І вкотре згадав про допомогу Україні, заявивши про "рекордні для іноземної держави суми".