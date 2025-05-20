Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Трамп постепенно отступает от мирных переговоров

После двухчасового разговора с Путиным Трамп заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут переговоры" о прекращении огня – но, возможно, без участия США. Он не упомянул о санкциях, не выдвинул требований по срокам и не оказал никакого давления на главу Кремля.

По словам одного из чиновников, европейские лидеры опасаются, что Трамп дистанцируется от дипломатических усилий.

Еще один чиновник отметил, что Трамп четко дал понять: он не хочет вводить новые санкции и фактически отказывается от собственной инициативы о прекращении огня. По словам того же чиновника, и в Киеве, и в некоторых столицах Европы не согласны с планом президента США, по которому Россия и Украина должны вести прямые переговоры.

Сегодня кажется, что мы снова оказались в долгосрочном сценарии, в котором Путин выиграет для себя и своей армии больше времени. Путин получил новые возможности, а прекращение огня и мирное урегулирование выглядят еще более далекими,

– сказала Кристин Берзина, директор программы Geostrategy North Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне.

Позже Дональд Трамп заявил, что США не выходят из переговоров, однако он рассматривает такую возможность. По его словам, существует "определенный предел", который он не конкретизировал, после которого он готов "отступить".

Президент США также не исключил возможность введения новых санкций против России или предоставления Украине вооружения, однако дал понять, что делать этого не склонен.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Впоследствии сам Трамп заявил, что разговор прошел "очень хорошо". По его словам, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что более важно, о завершении войны".