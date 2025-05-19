Известно, что после разговора с Путиным Трамп проинформировал о его результатах Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров, передает 24 Канал.

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Что известно

Первым свою версию звонка пересказал Путин. По его словам, Трамп не угрожал России санкциями. Более того, президент США заявил, что Москва якобы "выступает за мирное урегулирование кризиса".

Я думаю, что европейские лидеры и Украина будут очень разочарованы тем, что Дональд Трамп, похоже, не оказывал большего давления на Владимира Путина,

– сказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

Киев и его союзники надеялись, что именно этот разговор станет тем моментом, когда Дональд Трамп выполнит свои угрозы оказать давление на Путина и подтолкнет его к прекращению огня.

Учитывая это, заявление диктатора может встревожить Европу. Ведь оно, очевидно, означает очередное затягивание времени со стороны России и уклонение от требований по 30-дневному прекращению огня.

Беннетт заметил, что несмотря на продолжительность разговора, похоже, что на самом деле мало что изменилось.

"Создается впечатление, что она не приблизила стороны к мирному соглашению или даже к прекращению огня в Украине", – сказал он.

Заявление Путина о том, что прекращение огня возможно после достижения договоренностей, - это "практически то же, что Россия говорит уже в течение последних двух месяцев".

Слова диктатора о готовности разработать с Украиной меморандум о будущем мирном соглашении, объясняет Беннетт, на самом деле лишь означает, что переговоры будут продолжаться.