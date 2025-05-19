По итогам разговора с Путиным, Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня и завершении войны должны начаться немедленно, передает 24 Канал.

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Кому Трамп рассказал детали разговора с Путиным

После беседы с Путиным, американский лидер рассказал ее детали Владимиру Зеленскому и его союзникам. Это президентка Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйн, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Напомним, что по данным СМИ, у Владимира Зеленского был короткий разговор с Трампом до его телефонных переговоров с Путиным. Отмечается, что президент США спрашивал у украинского коллеги, что ему следует спросить у главы Кремля. Тот ответил: 30-дневное прекращение огня, предстоящую встречу лидеров Украины и России, сближение США и Украины.