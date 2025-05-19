Разговор Путина и Трампа длился более 2 часов. Все это время диктатор находился в музыкальной школе в Сириусе, передает 24 Канал.

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Почему Путин говорил с Трампом в школе

Песков заявил, что президент, где бы он ни находился, владеет всей инфраструктурой связи – открытой и предназначенной для конфиденциальных разговоров, в частности международных.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что между США и Россией действует так называемая "красная линия". "Это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", – пояснил Песков.

Также он добавил, что у диктатора распланированный рабочий график. Сегодня он занимается вопросами Сириуса. Его визит в этот городок совпал по времени с назначенным сроком телефонного разговора с Трампом. Поэтому, говорит Песков, Путин общался с американским лидером, находясь в музыкальной школе. Перед его прибытием в учебном заведении оборудовали специальный кабинет, чтобы диктатор там мог провести переговоры. Возле кабинета дежурили сотрудники ФСБ.

Кабинет, где Путин говорил с Трампом / Скриншот