Розмова Путіна і Трампа тривала понад 2 години. Увесь цей час диктатор перебував у музичній школі в Сиріусі, передає 24 Канал.

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Чому Путін говорив з Трампом у школі

Пєсков заявив, що президент, де б він не перебував, володіє усією інфраструктурою зв'язку – відкритого і призначеного для конфіденційних розмов, зокрема міжнародних.

Речник Путіна нагадав, що між США та Росією діє так звана "червона лінія". "Це захищена лінія, яка дозволяє вести переговори щодо самих чутливих питань", – пояснив Пєсков.

Також він додав, що у диктатора розпланований робочий графік. Сьогодні він займається питаннями Сиріуса. Його візит до цього містечка збігся по часу із назначеним терміном телефонної розмови з Трампом. Тому, каже Пєсков, Путін спілкувався з американським лідером, перебуваючи у музичній школі. Перед його прибуттям у навчальному закладі обладнали спеціальний кабінет, аби диктатор там міг провести переговори. Біля кабінету чергували співробітники ФСБ.

Кабінет, де Путін говорив із Трампом / Скриншот