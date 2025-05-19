Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления
Трамп разговаривал с Путиным
Путин сообщил, что разговор с Трампом длился более 2 часов.
В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Их диалог длился более 2 часов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Путин после разговора с Трампом вышел к СМИ: главные заявления
Путин сообщил, что разговор с Трампом длился более 2 часов.