Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин сообщил, что разговор с Трампом длился более 2 часов.