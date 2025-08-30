Дональд Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине. Президент США признал, что встречи Путина и Зеленского, вероятно, не будет. Однако он уверен в том, что трехсторонний саммит лидеров США, Украины и России таки состоится.

В интервью Daily Caller Дональд Трамп заявил, что война в Украине еще некоторое время будет продолжаться, поскольку ни Путин, ни Зеленский не готовы ее останавливать, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о Путине и Зеленском?

Политик снова сравнил президентов России и Украины с "детьми на площадке", которые ненавидят друг друга. Они упорно безостановочно "качаются", а через некоторое уже сами рады остановиться. "Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", – добавил Трамп.

Он отметил, что это "соперничество на площадке" продолжается уже давно, и много людей погибло.

Напомним, что в начале июня Дональд Трамп назвал войну России против Украины "безумной дракой маленьких детей в парке".

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?